Деми Роуз похоже совершенно ничего не стесняется, она готова даже раздеться для соблазнительных кадров

Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" решилась на смелый поступок, засветив тело без одежды

Как сообщает Politeka.net, Деми добилась грандиозных успехов в модельном бизнесе. Хотя ее параметры далеки от модельных. Девушка имеет очень низкий рост, при этом у нее полная грудь и пышные бедра.

Она также ведет свою страницу в сети Instagram, где рекламирует белье и повседневную одежду. Кроме таких снимков у нее появляются снимки с повседневной жизни. На ее блог уже подписано 11 миллионов подписчиков, они неустанно восхваляют фигуру девушки.

Кроме того, в Instagrame существует множество фанатских страничек красотки, где пользователи сети восхищаются красотой Деми, а также пытаются привлечь ее внимание слащавыми предложениями "руки и сердца". Есть и официальная фанатская группа Деми, на которую подписана сама красотка.

Недавно в Instagram-Stories официальной группы появился пикантный снимок Деми. Похоже девушка может обнажиться перед любым фотографом, ведь она снова предстала перед публикой полностью голой.

Деми позировала на постели, лежа на животе. На ее лице яркий макияж, на голове банное полотенце. А образ жгучая красотка дополнила серьгами в форме змеи.

К сожалению поклонники не смогут оставить свои комментарии, но по крайней мере они смогут насладиться видом ее шикарной фигурой.

Также ранее сообщалось, что Деми Роуз сейчас проводит отдых в Египте. На кадрах Деми находится в джакузи вместе со своей подружкой. Облачилась красавица в купальник золотого цвета, который прекрасно подчеркнул ее феноменальные формы.

Такеж она поделилась пикантным фото с отеля. Деми позировала в одной футболке на голое тело и судя по мокрым волосам, только вышла из душа. Красавица эффектно приподняла полы футболки о кокетливо засветила свою ногу.

Напомним, новая Кардашьян вывалила огромные арбузы без белья.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что новая Кардашьян выставила напоказ сочное тело в прозрачной сетке.