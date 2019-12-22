Демі Роуз вражає своїми формами, які можуть змагатися з американською зіркою Кім Кардашьян

Як повідомляє Politeka.net, Демі Роуз не можна назвати класичною топ-моделлю: її параметри далекі від загальноприйнятих 90-60-90, так і зріст дівчини аж ніяк не 180 сантиметрів.

Демі володарка пишних форм і тонкої талії, крім того, дівчина дуже низенька, але це зовсім не завадило їй домогтися грандіозних успіхів у модельній кар'єрі. Крім того вона дуже популярна в мережі Instagram, де за її життям спостерігають мільйони підписників.

Цього разу на її сторінці в блозі з'явився знімок з відпочинку. Дівчина вирушила до Єгипетських пірамід. Вона не зрадила собі і обрала для зйомки відвертий наряд.

Так, дівчина позувала у вишуканій шовковій сукні з квітковим принтом, під який не одягла білизни. Глибокий виріз в зоні декольте і високий виріз на стегні стали родзинкою спокусливого лука дівчини. Шкіряний широкий пояс підкреслив тонку талію моделі, а кольє стало завершальной ноткою приголомшливого образу.

"Приїхати сюди завжди було моєю мрією. Куди б ви хотіли поїхати?🥰", - поцікавилася Демі в підписі до знімка.

Користувачі мережі почали відповідати на запитання своєї улюблениці, а також залишили для дівчини безліч компліментів.

"Яке чудове фото !!! Кімоно-сукня прекрасне", "Дивовижна і неймовірна", "Ти-досконалість! 😍😍😍", "Ти виглядаєш красиво Демі 🌹".

Також раніше повідомлялося, що у своєму блозі Instagram в Stories Демі Роуз опублікувала кілька світлин на яких у різних ракурсах демонструє пишну фігуру. На жаль численні користувачі мережі не мають можливість прокоментувати пікантні кадри.

На знімках незвичайна модель позує в топіку, який ледь утримує її неосяжні принади, які норовять вирватися з-під чорної тканини наряду. Її образ доповнили штани кольору хакі, прикрашені пояском в тон.

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