Російська модель і фотоблогер Instagram Анастасія Квітко вирішила привітати своїх фанатів з католицьким Різдвом
Як повідомляє Politeka.net, Анастасія Квітко з видатними формами міцно завойовує симпатії підписників в соціальних мережах, особливо чоловічої половини. Тому користувачі мережі вже давно назвали дівчину "руської Кардашьян".
Подібність важко заперечувати, але це скоріше стосується її фігури: пишної п'ятої точки і повних грудей. Дівчині не подобаються порівняння з зоряною американкою, вона вважає, що Кім зробила свою фігуру за допомогою операцій, а от сама Анастасія запевняє нібито її пишні форми такі від природи.
Зовсім нещодавно красуня показала черговий знімок на якому засвітила свою розкішну фігуру. Знімок був опублікований в Instagram-Stories красуні, тому користувачі мережі на жаль, не мають можливості залишити свої коментарі для дівчини.
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Модель позувала в тісному топіку жовтого кольору, який практично тріщить від неосяжних форм красуні, адже тонкі бретельки просто не можуть утримати таких габаритів. А бікіні взагалі не прикривають її п'ятої точки, яку вона випучила на передній план.
У підписі до фото вона написала: "Щасливо Різдва", натякаючи, що знімок це своєрідний подарунок для її підписників до свята.
Також раніше повідомлялося, що Квітко опублікувала ролик, на якому продемонструвала свою вражаючу постать.
В цей раз до вже звичного купальника додалися панчохи. Все було виконано велику чорну сітку, що підкреслювало засмаглий тон шкіри дівчини.
Хоч Анастасія і прикрила більше, ніж зазвичай, прозора "тканина" все одно не залишила простору для уяви. А природність образу надавали натуральний макіяж і розпущене волосся.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
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