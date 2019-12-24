Нова Кардашьян Демі Роуз похвалилася своєю пишною красою

Як повідомляє Politeka.net, Демі дуже низенька, але незважаючи на це вона володарка пишних форм і тонкої талії. Така незвичайна фігура не завадила їй домогтися грандіозних успіхів у модельній кар'єрі. До всього іншого, вона стала популярним блогером в мережі Instagram, де за її життям спостерігають близько 11 мільйонів користувачів мережі.

Вона стає з кожним днем ​​все більше популярною, отримуючи щодня по сотню нових підписників. До всього іншого, модель любить пуодорожувати і публікує знімки з країн, в яких побувала.

На офіційній фанатської сторінці Демі з'явився пікантний знімок дівчини на якому вона позує зі своєю подругою Медді Белль, яка є моделлю бікіні.

Дівчата сидять обличчям один до одного, зігнувшись у провокаційних позах. На Демі прозора білизна, яка не приховує її пишних форм, а навпаки підкреслює кожен вигин її привабливої фігури. Її подруга обрала більш провокаційне вбрання. На темноволосій красуні нічого немає, вона прикриває свої принади рожевою шубкою.

Шанувальники Демі не змогли пройти повз і почали коментувати фото красунь.

"Подвійна порція краси 😎👍🌹💖", "❤️👏🔥 обалдеть хочу до вас ", "Вау, які ж гарні тіла", "Ти супер, Демі", "ви настільки красиві дівчатка, що дух захоплює".

Подруга Демі також веде особистий Instagram, де показує свою фігуру в провокаційних нарядах, але поки дівчина не отримала жодного титулу.

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