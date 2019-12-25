Голлівудська актриса Анджеліна Джолі разом з іншими артистами фільму "Вічні" провели різдвяну вечірку

Актриса з'явилася на фотографіях разом з Сальмою Хайєк та іншими зірками, пише Рoliteka.net. Для свого виходу Джолі вибрала чорне вбрання, що демонструє її спинку і підкреслює красиву фігуру, одним словом: "Ух, яка!". Артистка веселилася з колегами.

Фотографії з вечірки з'явилися у фан-групах Енджі. Знаменитість спілкувалася з людьми, і судячи по знімках, змогла їх розвеселити.

Шанувальники артистки засипали її компліментами і були раді тому, що вона добре проводить час.

Нагадаємо, влітку 44-річна Анджеліна Джолі відвідала фестиваль Comic Con в Сан-Дієго. Зірка повідомила, що візьме участь у зйомках кінематографічної всесвіту Marvel під назвою «Вічні».

Артистка розповіла — вона рада бути частиною фільму і готова працювати в 10 разів більше. Актриса збирається зробити все, що потрібно для ролі. Джолі також зазначила, що вже почала тренуватися.

Варто відзначити, фільм розповість про суперлюдей, що захищають Землю від руйнівників. Дії відбуватимуться мільйони років тому.

Раніше повідомлялося, що Анджеліну Джолі терміново евакуювали зі зйомок фільму «Вічні» на Канарських островах через знайдену нерозірвану міну Другої світової війни.

Люди, що спостерігали за зйомками, повідомили - після звістки про знахідку, знімальний майданчик охопила паніка.

Сапери оперативно прибули і зробили свою роботу.

Нагадаємо також, що колишня дружина Бреда Пітта не завела сторінку в Instagram, однак це не заважає її шанувальникам і колегам викладати фото з нею на простори інтернету.

Так, нещодавно популярна актриса Сальма Хайек, яка також знімається у фільмі "Вічні", зробила селфі з Анджеліною Джолі.

На знімку дві красуні дивляться в камеру, а разом з ними - пакистано-американський комік Кумейл Нанджіані.

За нетривалий час пост артистки зібрав майже 400 тисяч лайків і багато схвальних коментарів.

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".

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