Голливудская актриса Анджелина Джоли вместе с другими артистами фильма "Вечные" провели рождественскую вечеринку
Актриса появилась на фотографиях вместе с Сальмой Хайек и другими звездами, пишет Рoliteka.net. Для своего выхода Джоли выбрала черный наряд, демонстрирующем ее спинку и подчеркивающем красивую фигуру, одним словом: "Ух, какая!". Артистка веселилась с коллегами.
Фотографии с вечеринки появились в фан-группах Энджи. Знаменитость общалась с людьми, и судя по снимкам, смогла их развеселить.
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Поклонники артистки засыпали ее комплиментами и были рады тому, что она хорошо проводит время.
Напомним, летом 44-летняя Анджелина Джоли посетила фестиваль Comic Con в Сан-Диего. Звезда сообщила, что примет участие в съемках кинематографической вселенной Marvel под названием «Вечные».
Артистка рассказала — она рада быть частью фильма и готова работать в 10 раз усерднее. Актриса собирается сделать все, что нужно для роли. Джоли также отметила, что уже начала тренироваться.
Стоит отметить, фильм расскажет о суперлюдях, защищающих Землю от разрушителей. Действия будут происходить миллионы лет назад.
Ранее сообщалось, что Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок фильма «Вечные» на Канарских островах из-за найденной неразорвавшейся мины Второй мировой войны.
Наблюдавшие за съемками со стороны люди, сообщили, что после известия о находке, съемочную площадку охватила паника.
Саперы оперативно прибыли и сделали свою работу.
Напомним также, что бывшая жена Брэда Питта не завела страничку в Инстаграм, однако это не мешает ее поклонникам и коллегам выкладывать фото с ней на просторы интернета.
Так, недавно популярная актриса Сальма Хайек, которая также снимается в фильме "Вечные", сделала селфи с Анджелиной Джоли.
На снимке две красотки смотрят в камеру, а вместе с ними - пакистано-американский комик Кумейл Нанджиани.
За непродолжительное время пост артистки собрал почти 400 тысяч лайков и много одобрительных комментариев.
Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".
Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".
Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.