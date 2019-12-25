Голливудская актриса Анджелина Джоли вместе с другими артистами фильма "Вечные" провели рождественскую вечеринку

Актриса появилась на фотографиях вместе с Сальмой Хайек и другими звездами, пишет Рoliteka.net. Для своего выхода Джоли выбрала черный наряд, демонстрирующем ее спинку и подчеркивающем красивую фигуру, одним словом: "Ух, какая!". Артистка веселилась с коллегами.

Фотографии с вечеринки появились в фан-группах Энджи. Знаменитость общалась с людьми, и судя по снимкам, смогла их развеселить.

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами и были рады тому, что она хорошо проводит время.

Напомним, летом 44-летняя Анджелина Джоли посетила фестиваль Comic Con в Сан-Диего. Звезда сообщила, что примет участие в съемках кинематографической вселенной Marvel под названием «Вечные».

Артистка рассказала — она рада быть частью фильма и готова работать в 10 раз усерднее. Актриса собирается сделать все, что нужно для роли. Джоли также отметила, что уже начала тренироваться.

Стоит отметить, фильм расскажет о суперлюдях, защищающих Землю от разрушителей. Действия будут происходить миллионы лет назад.

Ранее сообщалось, что Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок фильма «Вечные» на Канарских островах из-за найденной неразорвавшейся мины Второй мировой войны.

Наблюдавшие за съемками со стороны люди, сообщили, что после известия о находке, съемочную площадку охватила паника.

Саперы оперативно прибыли и сделали свою работу.

Напомним также, что бывшая жена Брэда Питта не завела страничку в Инстаграм, однако это не мешает ее поклонникам и коллегам выкладывать фото с ней на просторы интернета.

Так, недавно популярная актриса Сальма Хайек, которая также снимается в фильме "Вечные", сделала селфи с Анджелиной Джоли.

На снимке две красотки смотрят в камеру, а вместе с ними - пакистано-американский комик Кумейл Нанджиани.

За непродолжительное время пост артистки собрал почти 400 тысяч лайков и много одобрительных комментариев.

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".

Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".

Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.