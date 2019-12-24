Ті, хто вважають, що російський президент Володимир Путін зазнав фіаско в Парижі, не домігшись нібито поступок від України по Донбасу, глибоко помиляються

Таку думку в інтерв'ю одному зі ЗМІ озвучив відомий політолог Віталій Бала, передає Reply.ua

За його словами, лідера РФ під час поїздки у Францію на зустріч нормандської четвірки цікавив зовсім не схід України, а питання транзиту газу в Європу. І цю проблему він вирішив успішно.

Україна уклала з Росією новий договір щодо транзиту газу, і хоча Київ подає це, як серйозне досягнення і перемогу, політолог не налаштований розділяти подібний оптимізм.

«Якщо б Україна не підписала новий контракт про транзит газу, то це дуже образило б європейських партнерів, але тут знову є один нелогічний момент. Європа могла б купувати російський газ на кордоні Росія-Україна. Не потрібно бути великим економістом, щоб зрозуміти, що це було б дуже вигідно для України. Нам про транзит довелося б говорити вже з європейськими країнами, і ми не боїмося, що Росія коли-то перекриє газопровід. До того ж ми б назавжди попрощалися зі спекуляцією про те, що Україна постійно краде газ, який прямує з РФ до Європи», – пояснив він.

Вміло зігравши на питанні транзиту, Україна могла б дуже міцно прикрутити Путіна, адже санкції США щодо «Північного потоку-2» поставили його в дуже незручне становище. Однак тепер проблема з транзитом на найближчі п'ять років закрита, а в договорі прописана і можлива пролонгація.

У свою чергу «Газпром» зобов'язується сплатити нашій країні три мільярди доларів з урахуванням пені та усіх відсотків , які були нараховані за рішенням Стокгольмського арбітражу. Однак анонімні джерела стверджують, що виплата буде здійснюватися не безпосередньо, а через арешт майна російського газового монополіста. У відповідь на це українська сторона готова відмовитися від нового позову до «Газпром» на 12 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у США дали соковитого стусана Путіну.

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