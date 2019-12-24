Те, кто считают, что российский президент Владимир Путин потерпел фиаско в Париже, не добившись якобы уступок от Украины по Донбассу, глубоко заблуждаются

Такое мнение в интервью одному из СМИ озвучил известный политолог Виталий Бала, передает Reply.ua.

По его словам, лидера РФ во время поездки во Францию на встречу нормандской четверки интересовал отнюдь не восток Украины, а вопрос транзита газа в Европу. И эту проблему он решил успешно.

Украина заключила с Россией новый договор по транзиту газа, и хотя Киев подает это, как серьезное достижение и победу, политолог не настроен разделять подобный оптимизм.

«Если бы Украина не подписала новый контракт о транзите газа, то это очень обидело бы европейских партнеров, но здесь снова есть один нелогичный момент. Европа могла бы покупать российский газ на границе Россия-Украина. Не нужно быть большим экономистом, чтобы понять, что это было бы очень выгодно для Украины. Нам про транзит пришлось бы говорить уже с европейскими странами, и мы не боимся, что Россия когда-то перекроет газопровод. К тому же мы навсегда бы попрощались со спекуляцией о том, что Украина постоянно ворует газ, который направляется из РФ в Европу», – пояснил он.

Умело сыграв на вопросе транзита, Украина могла бы очень крепко прикрутить Путина, ведь санкции США относительно «Северного потока-2» поставили его в очень неудобное положение. Однако теперь проблема с транзитом на ближайшие пять лет закрыта, а в договоре прописана и возможная пролонгация.

В свою очередь «Газпром» обязуется уплатить нашей стране три миллиарда долларов с учетом пени и всех процентов, которые были начислены по решению Стокгольмского арбитража. Однако анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к «Газпрому» на 12 миллиардов долларов.

Напомним, в США дали сочный пинок Путину.

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