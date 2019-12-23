Відома американська актриса Памела Андерсон вирішила подражнити фанатів дуже відвертим фото

Як передає Politeka.net, зірка 90-х опублікувала архівний знімок, на якому позує повністю оголеною.

На фото гаряча актриса рукою прикрила знамениту груди. А пікантності кадру надав пронизливий погляд Памели Андерсон.

Варто відзначити, що актриса частенько балує своїх шанувальників в Instagram, де кожен кадр отримує безліч компліментів від користувачів мережі, які возвеличують красу знаменитості.

Так і в цей раз спокусливий кадр довів передплатників до піку задоволення.

Раніше актриса опублікувала архівний знімок, на якому позує біля дзеркала. Секс-символ 90-х вбралася в шовкову ночнушку, яка просто ідеально підкреслила її шикарний бюст.

Памела була задоволена вибором свого вбрання і відчувала себе впевнено з таким декольте. Зірка вирішила обійтися без прикрас, щоб не відволікати уваги від свого бюста.

Американська актриса і фотомодель ретельно стежить за своєю зовнішністю. Близько року вона зустрічалася з французьким футболістом Аділем Рамі, який був молодший за неї майже на 20 років. Проте нещодавно пара розірвала стосунки. Зірка звинуватила чоловіка в те, що він їй зраджував, а також жорстоко з неї звертався. Сам спортсмен звинувачення спростовує.

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