Известная американская актриса Памела Андерсон решила подразнить фанатов очень откровенным фото
Как передает Politeka.net, звезда 90-х опубликовала архивный снимок, на котором позирует полностью обнаженной.
На фото горячая актриса рукой прикрыла свою знаменитую грудь. А пикантности кадру придал пронзительный взгляд Памелы Андерсон.
Стоит отметить, что актриса частенько балует своих поклонников в Instagram, где каждый ее кадр получает множество комплиментов от пользователей сети, которые восхваляют красоту знаменитости.
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Так и в этот раз соблазнительный кадр довел подписчиков до пика удовольствия.
Ранее актриса опубликовала архивный снимок, на котором позирует возле зеркала. Секс символ 90-х облачилась в шелковую ночнушку, которая просто идеально подчеркнула ее шикарный бюст.
Памела была довольна выбором своего наряда и чувствовала себя уверенно с таким декольте. Звезда решила обойтись без украшений, чтобы не отвлекать внимания от своего бюста.
Американская актриса и фотомодель тщательно следит за своей внешностью. Около года она встречалась с французским футболистом Адилем Рами, который был младше нее почти на 20 лет. Однако недавно пара разорвала отношения. Звезда обвинила мужчину в том, что он ей изменял, а также порой жестоко с ней обращался. Сам спортсмен обвинения опровергает.
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