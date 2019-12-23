Президент РФ Володимир Путін є єдиною перешкодою світу на Донбасі
Про це на "Крим. Реалії" написав журналіст Павло Казарін.
За його словами, щоб головною проблемою в питанні Донбасу є тільки президент Росії.
"Дипломатична війна виграється в той момент, коли виграна фронтова. В іншому випадку потрібно всього лише готуватися до оборони… Проблема не в тому, хто саме займає президентське крісло в Києві. Проблема в тому, хто займає його в Москві", – пояснив він.
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Крім того, він зазначив, що президент РФ лише вичікує моменту, коли до нього повернуться права на "споконвічні території".
"Його політичне довголіття залежить лише від довголіття реального – і тому він може продовжувати сидіти на березі в очікуванні відповідних умов… І спостерігає попутно за тим, як у таборі його ціннісних опонентів назріває розкол і хаос. Як втомилися від протистояння лідери інших країн намагаються оголосити Європою простір від Лісабона до Владивостока. ", – резюмував журналіст.
Також ми писали, Путін перетворив аннексированный Крим у військову базу. Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Крим.реалії". Так, нещодавно у Севастополі відбулася чергова мілітарі-виставка, де місцевим жителям показали зенітно-ракетні комплекси С-400.
Крім того в розслідуванні зазначається, що до анексії Криму було до 12 тисяч російських військових, проте, починаючи з 2014 року, Міноборони РФ перекинуло на півострів всі можливі підрозділу своєї армії.
Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.
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