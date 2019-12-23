Президент РФ Володимир Путін є єдиною перешкодою світу на Донбасі

Про це на "Крим. Реалії" написав журналіст Павло Казарін.

За його словами, щоб головною проблемою в питанні Донбасу є тільки президент Росії.

"Дипломатична війна виграється в той момент, коли виграна фронтова. В іншому випадку потрібно всього лише готуватися до оборони… Проблема не в тому, хто саме займає президентське крісло в Києві. Проблема в тому, хто займає його в Москві", – пояснив він.

Крім того, він зазначив, що президент РФ лише вичікує моменту, коли до нього повернуться права на "споконвічні території".