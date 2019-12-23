Российский президент Владимир Путин 23 декабря прокатился на рельсовом автобусе, который впервые пустили по железнодорожным путям Крымского моста

Кадрами события поделились в телеграм-канале 360tv.ru, передает Politeka.net. Сначала Путина провели в кабинку машиниста, где перед ним отчиталось руководство, ответственное за запуск движения, а затем он на камеру поулыбался в вагоне-ресторане в окружении рабочих. По мнению чиновников, на новогодние праздники ожидается ажиотаж среди россиян, желающих попасть на территорию оккупированного Крыма. По их словам, загрузка поездов будет на уровне 73-75 процентов.

Примечательно, что на вопрос Путина - все ли готово для грузовых жд-перевозок, чиновник ответил, что да, но затем добавил, что из двух только один путь готов. Также Путину доложили, что опасаются ДТП, которые могут происходить на жд-переездах из-за увеличивающегося трафика.

"Говорили сегодня про устройство защиты переезда. Опасаемся могут происходить ДТП".

Ранее мы сообщали, в России заявили о завершении строительства Крымского моста. Говорилось о том, что получены разрешения на его эксплуатацию и готовность к приему первых поездов.

Так, уже сегодня, 23 декабря, из Санкт-Петербурга в Севастополь выдвенется поезд, путь которого займет 43,5 часа. На следующий день из Москвы отправится поезд в Симферополь, который будет ехать 33 часа.

Также мы писали, Путин превратил аннексированный Крым в военную базу. Об этом говорилось в расследовании журналистов "Крым.реалии". Так, недавно в Севастополе состоялась очередная милитари-выставка, на котрой местным жителям показали зенитно-ракетные комплексы С-400.

Кроме того в расследовании отмечается, что до аннексии в Крыму было до 12 тысяч российских военных, однако, начиная с 2014 года, Минобороны РФ перебросило на полуостров все возможные подразделения своей армии.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.