Президент РФ Владимир Путин является единственной помехой мира на Донбассе
Об этом на "Крым. Реалии" написал журналист Павел Казарин.
По его словам, чтобы главной проблемой в вопросе Донбасса является только президент России.
"Дипломатическая война выигрывается в тот момент, когда выиграна фронтовая. В противном случае нужно всего лишь готовиться к обороне… Проблема не в том, кто именно занимает президентское кресло в Киеве. Проблема в том, кто занимает его в Москве", – пояснил он.
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Кро того, он отметил, что президент РФ лишь выжидает момента, когда к нему вернутся права на "исконные территории".
"Его политическое долголетие зависит лишь от долголетия реального – и потому он может продолжать сидеть на берегу в ожидании подходящих условий… И наблюдает попутно за тем, как в лагере его ценностных оппонентов назревает раскол и хаос. Как уставшие от противостояния лидеры других стран пытаются объявить Европой пространство от Лиссабона до Владивостока. ", – заключил журналист.
Также мы писали, Путин превратил аннексированный Крым в военную базу. Об этом говорилось в расследовании журналистов "Крым.реалии". Так, недавно в Севастополе состоялась очередная милитари-выставка, на котрой местным жителям показали зенитно-ракетные комплексы С-400.
Кроме того в расследовании отмечается, что до аннексии в Крыму было до 12 тысяч российских военных, однако, начиная с 2014 года, Минобороны РФ перебросило на полуостров все возможные подразделения своей армии.
Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.
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Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.