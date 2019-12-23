"Его политическое долголетие зависит лишь от долголетия реального – и потому он может продолжать сидеть на берегу в ожидании подходящих условий… И наблюдает попутно за тем, как в лагере его ценностных оппонентов назревает раскол и хаос. Как уставшие от противостояния лидеры других стран пытаются объявить Европой пространство от Лиссабона до Владивостока. ", – заключил журналист.

Также мы писали, Путин превратил аннексированный Крым в военную базу. Об этом говорилось в расследовании журналистов "Крым.реалии". Так, недавно в Севастополе состоялась очередная милитари-выставка, на котрой местным жителям показали зенитно-ракетные комплексы С-400.

Кроме того в расследовании отмечается, что до аннексии в Крыму было до 12 тысяч российских военных, однако, начиная с 2014 года, Минобороны РФ перебросило на полуостров все возможные подразделения своей армии.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.