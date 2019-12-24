Всесвітньо відома зірка, світська левиця і інстадива Кім Кардашьян опублікувала нові фото
Знаменитість опублікувала пост, поставши у обтягуючому міні-платті і шльопанцях зі шкарпетками, пише Рoliteka.net. Наряд ідеально підкреслив пишний бюст і великі стегна світської левиці. Красу тіла, а зокрема бархатистої шкіри, зірки неможливо не помітити.
Дівчина зробила губи уточкою, а також позувала біля столика зі своєю косметикою. Відомо, що Кім займається її випуском.
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В цьому пості вона розповіла про плюси своїх продуктів. У тому числі Кардашьян зізналася, що довгий час працювала над створенням своєї косметики і зараз рада захопленим відгуками користувачів.
Тільки за годину пост зібрав майже 500 тисяч позначок "Подобається" і багато хвалебних коментарів від фанатів.
Зазначимо, Кім є найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-TV, моделлю.
Також вона намагається практично кожен день публікувати у своєму Instagram нові знімки з повсякденного життя. На сторінку зірки підписано понад 154 мільйонів підписників.
Зовсім нещодавно вона випустила лінійку стягуючих липких стрічок Skims. У Stories вона опублікувала знімок, на якому виставила свої груди без білизни, прикрившись лише піджаком. Примітно, що одну з грудей вона підняла з допомогою своєї стрічки, а другу не стала чіпати.
Раніше повідомлялося, що зірка займається випуском своєї косметики.
Деякий час тому Кім продемонструвала свотчи на руці, а також її зобразили в момент нанесення макіяжу.
Знаменитість обрала майку світло-коричневого кольору. Наряд підкреслив пишні груди Кардашьян. Завершували образ волосся, зібране у високий хвіст. Перед такою жінкою не можна встояти.
За 14 годин пост зібрав майже мільйон лайків та багато коментарів від користувачів мережі.
Нагадаємо, світська левиця позувала зі своїм чоловіком в довгій вузькій сукні зі шлейфом. Шикарний наряд Кім молочного кольору вдало підкреслює всі її форми і вигини.
Також Кім Кардашьян виглядає дуже чарівно зі свіжим макіяжем у нюдовых відтінках.
Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».
Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.