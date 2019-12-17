Известная на весь мир американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян обожает демонстрировать свое тело в разных нарядах, которые подчеркивают ее формы

Как пишет Politeka.net,, 37-летняя актриса, фотомодель, светская львица, бизнесвумен и жена известного рэпера Канье Уэста, Ким Кардашьян получила широкую известно в 2007 году. Тогда она вместе с членами своей многочисленной семьи начала сниматься в реалити-шоу о них же самих.

Уже через три года Ким заработала шесть миллионов долларов, став самой высокооплачиваемой звездой реалити-TV. Кроме того она активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписано 154 миллиона человек.

В этот раз она опубликовала новое фото, на котором позирует в комбинезоне голубого цвета с широкими штанами и босиком. Наряд подчеркивает все выпуклости знаменитости – пышные бедра, большую грудь и тонкую талию. Волосы Ким собраны в хвост.

Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию звезды.

Напомним, что диву Ким Кардашьян уличили в фотошопе одного из ранее опубликованных фото. Оригинальный кадр обнародовало сообщество @fakegirlsfvckya, разоблачающее фотошоп знаменитостей.

На странице можно увидеть снимок, который Кардашьян ранее выложила в своем аккаунте. Второй же кадр показывает нам, как Ким выглядела до обработки.

Также ранее Ким Кардашьян продемонстрировала откровенный наряд, который выбрала для прогулки.

Топики-корсеты с глубоким декольте стали настоящей визитной карточкой Ким. Она обожает носить этот предмет одежды, как в повседневной жизни, так и появляться в топиках на важных встречах. Этот раз не стал исключением, и девушка надела его под брюки из шелковой ткани, которые подчеркивают ее пышные бедра.

Для завершения своего соблазнительного образа Кардашьян выбрала объемную куртку цвета хаки, а также использовала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на глазах.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.