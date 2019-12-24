Всемирно известная звезда, светская львица и инстадива Ким Кардашьян опубликовала новые фото

Знаменитость опубликовала пост, представ в обтягивающем мини-платье и шлепках с носками, пишет Рoliteka.net. Наряд идеально подчеркнул пышный бюст и крупные бедра светской львицы. Красоту тела, а в частности бархатистой кожи, звезды невозможно не заметить.

Девушка сделала губы уточкой, а также позировала у столика со своей косметикой. Известно, что Ким занимается ее выпуском.

В этом посте она рассказала о плюсах своих продуктов. В том числе Кардашьян призналась, что долгое время работала над созданием своей косметики и сейчас рада восторженным отзывам пользователей.

Только за час пост собрал почти 500 тысяч отметок "Нравится" и много хвалебных комментариев от фанатов.

Отметим, Ким является самой высокооплачиваемой звездой реалити-TV, моделью.

Также она старается практически каждый день публиковать в своем Instagram новые снимки с повседневной жизни. На страничку звезды подписано более 154 миллионов подписчиков.

Совсем недавно она выпустила линейку утягивающих липких лент Skims. В Stories она опубликовала снимок, на котором выставила свою грудь без белья, прикрывшись лишь пиджаком. Примечательно, что одну из грудей она приподняла с помощью своей ленты, а вторую не стала трогать.

Ранее сообщалось, что звезда занимается выпуском своей косметики.

Некоторое время назад Ким продемонстрировала свотчи на руке, а также ее запечатлели в момент нанесения макияжа.

Знаменитость выбрала майку светло-коричневого цвета. Наряд подчеркнул пышную грудь Кардашьян. Завершали образ волосы, собранные в высокий хвост. Перед такой женщиной нельзя устоять.

За 14 часов пост собрал почти миллион лайков и много комментариев от пользователей сети.

Напомним, светская львица позировала со своим мужем в длинном облегающем платье со шлейфом. Шикарный наряд Ким молочного цвета удачно подчеркивает все ее формы и изгибы.

Также Ким Кардашьян выглядит очень обворожительно со свежим макияжем в нюдовых оттенках.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.