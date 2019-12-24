Всемирно известная звезда, светская львица и инстадива Ким Кардашьян опубликовала новые фото 

Знаменитость опубликовала пост, представ в обтягивающем мини-платье и шлепках с носками, пишет Рoliteka.net. Наряд идеально подчеркнул пышный бюст и крупные бедра светской львицы. Красоту тела, а в частности бархатистой кожи, звезды невозможно не заметить. 

Девушка сделала губы уточкой, а также позировала у столика со своей косметикой. Известно, что Ким занимается ее выпуском.

Популярные статьи сейчас

Раздетая Гросу забыла про стыд и похвасталась сочными округлостями: «Монашкой было лучше»

Полякова показала свою новую гордость, личное фото: "Вот где настоящий Х-Фактор!"

Звезда "Танців з зірками" признался о слухах на проекте: "подставная женщина..."

Кравец из "Квартала 95" подняла ногу Кухар и засветила все сочные места: "Слишком огнеопасно"
Показать еще

В этом посте она рассказала о плюсах своих продуктов. В том числе Кардашьян призналась, что долгое время работала над созданием своей косметики и сейчас рада восторженным отзывам пользователей. 

Только за час пост собрал почти 500 тысяч отметок "Нравится" и много хвалебных комментариев от фанатов. 

Отметим, Ким является самой высокооплачиваемой звездой реалити-TV, моделью.

Также она старается практически каждый день публиковать в своем Instagram новые снимки с повседневной жизни. На страничку звезды подписано более 154 миллионов подписчиков.

Совсем недавно она выпустила линейку утягивающих липких лент Skims. В Stories она опубликовала снимок, на котором выставила свою грудь без белья, прикрывшись лишь пиджаком. Примечательно, что одну из грудей она приподняла с помощью своей ленты, а вторую не стала трогать.

Ранее сообщалось, что звезда занимается выпуском своей косметики. 

Некоторое время назад Ким продемонстрировала свотчи на руке, а также ее запечатлели в момент нанесения макияжа. 

Знаменитость выбрала майку светло-коричневого цвета. Наряд подчеркнул пышную грудь Кардашьян. Завершали образ волосы, собранные в высокий хвост. Перед такой женщиной нельзя устоять. 

За 14 часов пост собрал почти миллион лайков и много комментариев от пользователей сети. 

Напомним, светская львица позировала со своим мужем в длинном облегающем платье со шлейфом. Шикарный наряд  Ким молочного цвета удачно подчеркивает все ее формы и изгибы.

Также Ким Кардашьян выглядит очень обворожительно со свежим макияжем в нюдовых оттенках.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.