Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія продовжить боротися з так званою «дискримінацією» російськомовного населення в Україні

Російський міністр, виступаючи в Раді Федерації, підняв тему анексованого Криму. Він поскаржився на те, що авторитетні західні політики використовують питання захоплення півострова для «стримування Росії». При цьому, за словами Лаврова, вони нібито давно зрозуміли, що Крим є частиною РФ.

«Не розуміти, що Крим – це Росія, і що всі три десятиліття волею доль і всупереч бажанням його мешканців він перебував поза Росії, значить не розуміти нічого в історії. Не буду розповідати про свої дискусії з західними колегами, але смію вас запевнити, що серйозні люди вже давно все зрозуміли», - заявив глава МЗС РФ.

Крім того, Лавров пригрозив, що Росія продовжить боротися з міфічною дискримінацією російськомовних жителів України. При цьому він зауважив, що Москва має намір діяти «жорстко».

«Ми готові і далі здійснювати посередницькі функції в рамках контактної групи і, звичайно, будемо жорстко добиватися припинення дискримінації російськомовних громадян України», - підкреслив російський міністр.

Раніше ми писали про те, що в МЗС РФ заявили про «перешкоді» для обміну полоненими між Україною і ОРДЛО.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в питанні обміну полоненими між Україною і ОРДЛО з'явилося «нова перешкода»:

«Мета – «всіх на всіх», так, але коли вони роками формували списки, то виявилося, що не всі взаємно підтверджені. Тепер в контактній групі з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі «процесуально очищені», - сказав Лавров.

За словами головного дипломата РФ, таким чином, з'явилося «нове перешкоду до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому». Також Сергій лавров уточнив, що в Парижі російська сторона закликала контактну групу погодити списки саме «для обміну всіх встановлених на всіх встановлених».

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і РФ під загрозою зриву: у Путіна влаштували чергову підлість.

Як повідомляла Politeka, Лавров пішов у рознос і вибухнув погрозами через удар по Путіну.

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