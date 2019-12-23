Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит бороться с так называемой «дискриминацией» русскоязычного населения в Украине

Российский министр, выступая в Совете Федерации, поднял тему аннексированного Крыма. Он пожаловался на то, что авторитетные западные политики используют вопрос захвата полуострова для «сдерживания России». При этом, по словам Лаврова, они якобы давно поняли, что Крым является частью РФ.

«Не понимать, что Крым – это Россия, и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, значит, не понимать ничего в истории. Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли», - заявил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров пригрозил, что Россия продолжит бороться с мифической дискриминацией русскоязычных жителей Украины. При этом он заметил, что Москва намерена действовать «жестко».

«Мы готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы и, конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины», - подчеркнул российский министр.

Ранее мы писали о том, что в МИД РФ заявили о «препятствии» для обмена пленными между Украиной и ОРДЛО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в вопросе обмена пленными между Украиной и ОРДЛО появилось «новое препятствие»:

«Цель – «всех на всех», да, но когда они годами формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все «процессуально очищены», - сказал Лавров.

По словам главного дипломата РФ, таким образом, появилось «новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой». Также Сергей лавров уточнил, что в Париже российская сторона призвала контактную группу согласовать списки именно «для обмена всех установленных на всех установленных».

Напомним, обмен пленными между Украиной и РФ под угрозой срыва: у Путина устроили очередную подлость.

Как сообщала Politeka, Лавров пошел вразнос и разразился угрозами из-за удара по Путину.

Также Politeka писала, что Лавров пустился во все тяжкие на закрытой вечеринке: "все на лице написано".