22-річна мешканка Болгарії Андреа Іванова показала фото, на якому вона постала ще до кардинальних змін зовнішності

Як передає Politeka.net, студентка Софійського університету факультету німецької філології, Іванова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кількома скрінами зі статей про неї в закордонних ЗМІ. На них, зокрема, майнуло й те, як вона виглядала до 17 уколов гіалуронової кислоти. Відмінності вражають. Багато користувачів мережі здивовані, навіщо Андреа знадобилося над собою знущатися.

"Уродка. Навіщо себе так спотворювати?"; "Ого яка раніше була красива", - пишуть їй в коментарях.

Виявилося, що Іванова з дитинства мріяла бути схожою на ляльку Барбі, тому зважилася на пластику. Дівчина стверджує, що аніскільки не шкодує, зупинятися на досягнутому не збирається і почувається щасливішою, ніж коли б то не було.

"Я люблю мої губи зараз більше, ніж до цього", - зізналася Андреа, додавши, що стала виглядати привабливіше. До кінця року дівчина планує пережити ще кілька "уколів краси".

Раніше ми повідомляли, Іванова поставила перед собою мету - стати володаркою найбільших губ у світі, і фінансова сторона її не цікавить. Дівчина так і не зізналася, скільки грошей витратила на операції, шуткуючи, що не рахує.

Андреа відвідала майже всі косметичні клініки столиці Болгарії Софії, а в її губах знаходяться всі найвідоміші наповнювачі.

Незважаючи на шквал критики, що обрушилася на дівчину в соцмережах, вона зізналася, що одного разу навіть отримала пропозицію вийти заміж в Instagram.

Деякі з фоловерів знаменитості радять їй звернутися до лікаря-психотерапевта. Є такий психічний розлад, як дисморфофобія - людина надмірно стурбована незначним дефектом або особливістю свого тіла. Зазвичай починається в молодому чи підлітковому віці. Зустрічається серед чоловіків і жінок приблизно однаково, супроводжується високим ризиком суїциду в порівнянні з іншими розладами психіки. Хворі можуть скаржитися на кілька певних «дефектів», один «дефект», невизначену особливість або зовнішній вигляд, при цьому страждають важливі сторони життя хворого — здатність працювати, нормально жити в суспільстві, обслуговувати себе.

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