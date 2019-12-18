Знаменитая на весь мир Ким Кардашьян блестнула фигурой на дне рождении у мужа

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян является самой известной женщиной в мире. Она звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель, жена известного рэпера Канье Уэста, мать четверых детей. Женщина прославилась в 2007 году, когда вместе с членами своей многочисленной семьи начала сниматься в реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Уже через три года Ким заработала шесть миллионов долларов, став самой высокооплачиваемой звездой реалити-TV. Кроме того она активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписано 154 миллиона человек.

На новом фото светская львица позирует со своим мужем в длинном облегающем платье со шлейфом. Шикарный наряд Ким молочного цвета удачно подчеркивает все ее формы и изгибы.

Также Ким Кардашьян выглядит очень обворожительно со свежим макияжем в нюдовых оттенках.

Напомним, что диву Ким Кардашьян уличили в фотошопе одного из ранее опубликованных фото. Оригинальный кадр обнародовало сообщество @fakegirlsfvckya, разоблачающее фотошоп знаменитостей.

На странице можно увидеть снимок, который Кардашьян ранее выложила в своем аккаунте. Второй же кадр показывает нам, как Ким выглядела до обработки.

Также ранее Ким Кардашьян продемонстрировала откровенный наряд, который выбрала для прогулки.

Топики-корсеты с глубоким декольте стали настоящей визитной карточкой Ким. Она обожает носить этот предмет одежды, как в повседневной жизни, так и появляться в топиках на важных встречах. Этот раз не стал исключением, и девушка надела его под брюки из шелковой ткани, которые подчеркивают ее пышные бедра.

Для завершения своего соблазнительного образа Кардашьян выбрала объемную куртку цвета хаки, а также использовала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на глазах.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.