22-летняя жительница Болгарии Андреа Иванова показала фото, на котором она предстала еще до кардинальных изменений внешности

Как передает Politeka.net, студентка Софийского университета факультета немецкой филологии, Иванова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм несколькими скринами из статей о ней в зарубежных СМИ. На них, в частности, мелькнуло и то, как она выглядела до 17 уколов гиалуроновой кислоты. Различия поражают. Многие пользователи сети удивлены, зачем Андреа понадобилось над собой издеваться.

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"Уродка. Зачем себя так уродовать?";  "Ого какая раньше красивая была", - пишут ей в комментариях.

Оказалось, что Иванова с детства мечтала быть похожей на куклу Барби, поэтому решилась на пластику. Девушка утверждает, что нисколько не сожалеет, останавливаться на достигнутом не собирается и чувствует себя счастливее,чем когда бы то ни было.

"Я люблю мои губы сейчас больше, чем до всего этого", - призналась Андреа, добавив, что стала выглядеть привлекательнее. До конца года девушка планирует пережить еще несколько "уколов красоты".

Ранее мы сообщали, Иванова поставила перед собой цель - стать обладательницей самых больших губ в мире, и финансовая сторона ее не интересует. Девушка так и не призналась, сколько денег потратила на операции, отшучиваясь, что не считает.

Андреа посетила почти все косметические клиники столицы Болгарии Софии, а в ее губах находятся все известные наполнители.

Несмотря на шквал критики, обрушившийся на девушку в соцсетях, она призналась, что однажды даже получила предложение выйти замуж в Инстаграм.

Некоторые из фолловеров знаменитости советуют ей обратиться к врачу-психотерапевту. Есть такое психическое расстройство, как дисморфофобия -  человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. Обычно начинается в молодом или подростковом возрасте. Частота встречаемости среди мужчин и женщин примерно одинакова, сопровождается высоким риском суицида по сравнению с другими расстройствами психики. Больные могут жаловаться на несколько определённых «дефектов», один «дефект», неопределённую особенность или внешний вид, при этом страдают важные стороны жизни больного — способность работать, нормально жить в обществе, обслуживать себя.

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