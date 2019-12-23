У Володимира Путіна тепер два шляхи

Президент України Володимир Зеленський може допомогти Путіну залишитися при владі після 2024 року

Таку думку озвучив публіцист і журналіст Віталій Портников, передає replyua.net.

За його словами, обговорення того, що Володимир Путін може очолити союзну державу, у складі якого буде Білорусь і Україна або ж південно-східна частина України мають місце, а в цьому процесі може відіграти свою роль президент України.

"У Путіна тепер два шляхи. Перший – прискорити крах президентства Володимира Зеленського для того, щоб з'явився новий президент України промосковського типу, який допоможе ввести Україну до складу союзної держави", - вважає журналіст.



Також він вважає, що другий шлях для Путіна полягає в тому, що президент Зеленський повинен сам зіграти таку роль, щоб допомогти Путіну включити Україну до складу союзної держави.

Раніше президент РФ Володимир Путін назвав південно-східні території України російськими і пообіцяв розібратися з цим.

Під час підсумкової прес-конференції він заявив, що «у ході створення радянського союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор'я, західні російські землі були передані Україні з дивним формулюванням «для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні».

Нагадаємо, Путін перейшов всі межі і вибухнув маячнею про українців.

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