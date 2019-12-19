Украинский журналист Роман Цимбалюк задал жесткие вопросы президенту РФ Владимиру Путину 19 декабря на его ежегодной пресс-конференции в Москве

Цимбалюк поинтересовался судьбой Донбасса и затронул газовую тему. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Вы могли бы назвать дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке?» - начал украинский журналист.

В ответ Путин цинично называл группировки «ДНР» и «ЛНР» законными органами власти в контролируемых ими частях Донецкой и Луганской областей.

«Оккупационные администрации» - не оккупационные, а законные органы, сформированные по результатам выборов. Все в строгом соответствии с Минской соглашениями», - сказал Путин.

Российский президент также повторил тезис, что «никаких иностранных войск на территориях Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Киеву, нет».

«Там только местные, и техника у них своя. Может, там и есть наемники, но они не основа вооруженных формирований», - заявил Путин и возложил ответственность за« проблему Донбасса» на руководство Украины, у которого «нет желания решать (проблему - ред.) В тесной связи с людьми, а не силовым способом».

"Силовым способом ничего не решить. Донбасс порожняк не гонит. Фраза хулиганская, но верная", - добавил Путин.

Также Цимбалюк поднял газовый вопрос.

«Скажите, газовая война будет? А то складывается впечатление, что вы не планируете нам отдавать 3 миллиарда долларов согласно решения арбитража. Говорите о дешевом газе, а мы помним, что самое дорогое для Украины, это российские дешевый газ», - сказал он.

Путин заявил, что Москва достигнет соглашение с Киевом о транзите газа через территорию Украины.

"Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике… Мы заинтересованы, чтобы Украина получала ресурс и наши потребители в Европе были спокойны, что у нас нормальные отношения с нашими соседями", – добавил президент РФ.

Как известно, в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию.

Журналистов он собрал в 15 раз. На пресс-конференцию Путина аккредитовано около 1895 человек, что почти на 200 больше, чем в прошлом году.

Большинство приехали из регионов страны. Большая пресс-конференция пройдет в Центре Международной торговли. Там уже начинают собираться журналисты.

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