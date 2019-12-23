Президент Украины Владимир Зеленский может помочь Путину остаться при власти после 2024 года
Такое мнение озвучил публицист и журналист Виталий Портников, передает replyua.net.
По его словам, обсуждения того, что Владимир Путин может возглавить союзное государство, в составе которого будет Беларусь и Украина или же юго-восточная часть Украины имеют место, а в этом процессе может сыграть свою роль президент Украины.
"У Путина теперь два пути. Первый – ускорить крах президентства Владимира Зеленского для того, чтобы появился новый президент Украины промосковского типа, который поможет ввести Украину в состав союзного государства", - считает журналист.
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Также он считает, что второй путь для Путина состоит в том, что президент Зеленский должен сам сыграть такую роль, чтобы помочь Путину включить Украину в состав союзного государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал юго-восточные территории Украины российскими и пообещал разобраться с этим.
Во время итоговой пресс-конференции он заявил, что «в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине».
Напомним, Путин перешел все границы и разразился бредом об украинцах.
Как сообщала Politeka, Цимбалюк загнал Путина в угол главным вопросом о Донбассе.
Также Politeka писала, что главный боевик «ДНР» поставил наглый ультиматум Украине из-за Зеленского.