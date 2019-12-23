Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", вразила своїх шанувальників новим знімком, на якому дівчина позувала в спокусливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Демі Роуз не можна назвати класичною топ-моделлю: її параметри далекі від загальноприйнятих 90-60-90, так і зріст дівчини аж ніяк не 180 сантиметрів.

Демі дуже низенька, але незважаючи на це вона володарка пишних форм і тонкої талії. Така незвичайна фігура не завадила їй добитися грандіозних успіхів у модельній кар'єрі. До всього іншого, вона стала популярним блогером в мережі Instagram, де за її життям спостерігають близько 11 мільйонів користувачів мережі.

Дівчина відпочиває в Єгипті і ділиться звідти пікантними знімками. Так, на черговому знімку дівчина позувала в елегантній сукні жовтого відтінку в квітковий принт із пікантними деталями – глибоким декольте і тонкими бретелями.

Її неосяжні форми ледь утримує тонка тканина. Каштанове волосся Демі поклала в легкі локони, а макіяж був зроблений з акцентом на карі очі.

Замість підпису до знімка вона залишила сердечко. Користувачі мережі не змогли пройти повз поста Демі, адже у них перехопило дух від її спокусливого образу.

"Абсолютно красива в буквальному сенсі лялька😻", "Ти дійсно чудова", "Сенсаційна приголомшлива", "Демі, ти прекрасна, як 💖 🌷 богиня", "Вау Демі, ти 😍мрія".

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