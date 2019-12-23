Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", впечатлила своих поклонников новым снимком, на котором девушка позировала в соблазнительном наряде

Как сообщает Politeka.net, Деми Роуз нельзя назвать классической топ-моделью: ее параметры далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки отнюдь не 180 сантиметров.

Деми очень низенькая, но невзирая на это она обладательница пышных форм и тонкой талии. Такая необычная фигура не помешала ей добиться грандиозных успехов в модельной карьере. Ко всему прочему, она стала популярным блогером в сети Instagram, где за ее жизнью наблюдают около 11 миллионов пользователей сети.

Девушка отдыхает в Египте и делится оттуда пикантными снимками. Так, на очередном снимке девушка позировала в элегантном платье желтого оттенка в цветочный принт с пикантными деталями – глубоким декольте и тонкими бретелями.

Ее необъятные формы едва удерживает тонкая ткань. Каштановые волосы Деми уложила в легкие локоны, а макияж был сделан с акцентом на карие глаза.

Вместо подписи к снимку она оставила сердечко. Пользователи сети не смогли пройти мимо поста Деми, ведь у них перехватило дух от ее соблазнительного образа.

"Абсолютно красивая в буквальном смысле кукла😻", "Ты действительно великолепная", "Сенсационная потрясающая", "Деми, ты прекрасна, как 💖 🌷 богиня", "Вау Деми, ты 😍мечта".

Напомним, новая Кардашьян вывалила огромные арбузы без белья.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что новая Кардашьян выставила напоказ сочное тело в прозрачной сетке.