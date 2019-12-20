Instagram-діва Анастасія Квітко знову подратувала фанатів пікантним знімком

Як повідомляє Politeka.net, Анастасія Квітко - відома російська модель з пишними формами, що нагадують популярну американську актрису, модель і телеведучу Кім Кардашян.

Популярність Анастасії приніс її профіль у Instargam, де рахунок передплатників вже пішов на мільйони. Дівчина рекламує білизну, одяг, харчування для спортсменів, а також регулярно радує шанувальників знімками вельми відвертого характеру. У даний момент модель живе і працює в США.

На цей раз вона показала новий відвертий знімок в Stories на особистій сторінці в Instagram. На новому фото Анастасія Квітко позує в одязі з відкритими плечима, який вдало підкреслює її пишні форми. При цьому модель яскраво нафарбована, а родзинкою фото став її пронизливий погляд.

Раніше ми повідомляли, Квітко похвалилася неймовірно сексуальним чином в червоному бікіні на яхті. Модель широко розставила ноги і кокетливо відвела погляд убік. Судячи з численних лайкам, "вогників" і "сердечком", моделі вдалося зачепити шанувальників не на жарт цим гарячим знімком.

Також повідомлялося, що відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "руської Кім Кардашьян", опублікувала гаряче відео.

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram. На цей раз пишнотіла модель приголомшила пляжними відео.

Для чергового рекламного ролика Анастасія вибрала крихітний білий купальник, який ледве міг приховати її неосяжну красу.

Дівчина не змогла зупиниться на місці і порадувала шанувальників гарячими видами на своє тіло з усіх ракурсів.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян похвалилася перекачанным принадностями: вже нікуди не влазять