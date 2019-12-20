Не може і дня прожити без нового лука

Інста-діва Кім Кардашьян знов причарувала своїх шанувальників в мережі

Про це пише Politeka.net

На знімках 39-річна світська левиця позує в білій одежі, яка як завжди вигідно підкреслює її пишні форми і плавні вигини. При цьому знаменитість як завжди позує без бюстгалтера.

На першому фото Кім Карадшьян одягнула білі шорти, топ і кардиган. А на другому – ультракоротку сукня з глибоким вирізом. Волосся знаменитість зібрала в хвіст, а взуття вирішила не надягати.

Фото зібрали численні захоплені коментарі

Як відомо, красуня є власницею модного бренду Skims. Бренд випускає масу затишних речей на кожен день.

Зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, дружина відомого репера Каньє Уеста Кім Кардашьян відома у всьому світі. Кім прославилася в 2007 році, коли разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу про них же самих.

Вже через три роки Кім заробила шість мільйонів доларів, ставши найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-TV. На її сторінку в Instagram підписані 156 мільйонів чоловік.

Сьогодні Кім разом з чоловіком виховують чотирьох дітей, троє з яких подружжю народила сурогатна мати.

Раніше ми писали, 39-річна знаменитість поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому вона постала в одному лише нижній білизні. Груди знаменитості ледве вмістилася у "чашках" топа тілесного кольору. Кім нахилилась трохи вперед, даючи можливість фоловерам щосили насолодитися своїми фантазіями. Також в кадрі ми бачимо візажиста, який робить зірці макіяж. Майстер з олівцем і спонжем в руках вміло підкреслює пухкі губи Кім. До речі, на голові у зірки бігуді.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.