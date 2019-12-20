Не может и дня прожить без нового лука

Инста-дива Ким Кардашьян вновь очаровала своих поклонников в сети

Об этом пишет Politeka.net

На снимках 39-летняя светская львица позирует в белой одежде, которая как всегда выгодно подчеркивает ее пышные формы и плавные изгибы. При этом знаменитость как всегда позирует без бюстгалтера.

На первом фото Ким Карадшьян одела белые шорты, топ и кардиган. А на втором – ультракороткое платье с глубоким вырезом. Волосы знаменитость собрала в хвост, а обувь решила не надевать.

Фото собрали многочисленные восторженные комментарии

Как известно, красотка является владелицей модного бренда Skims. Бренд выпускает массу уютных вещей на каждый день.

Звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель, жена известного рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян известна во всем мире. Ким прославилась в 2007 году, когда вместе с членами своей многочисленной семьи начала сниматься в реалити-шоу о них же самих.

Уже через три года Ким заработала шесть миллионов долларов, став самой высокооплачиваемой звездой реалити-TV. На ее страницу в Instagram подписаны 156 миллионов человек.

Сегодня Ким вместе с мужем воспитывают четырех детей, троих из которых супругам родила суррогатная мать.

Ранее мы писали, 39-летняя знаменитость поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором она предстала в одном лишь нижнем белье. Грудь знаменитости с трудом уместилась в "чашечках" топа телесного цвета. Ким наклонилась немного вперед, давая взможность фолловерам вовсю насладиться своими фантазиями. Также в кадре мы видим визажиста, который делает звезде макияж. Мастер с карандашом и спонжем в руках умело подчеркивает пухлые губы Ким. К слову, на голове у звезды бигуди.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.