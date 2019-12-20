Протести в центрі Києва у п'ятницю, 20 грудня, не вщухають

У столичній поліції зазначили, що правоохоронці працюють в посиленому режимі.

Поліцейські, поліція діалогу, співробітники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи і вибухотехніки продовжують нести службу в посиленому режимі, аби забезпечити мирне проведення акцій та не допустити порушень громадського порядку.

У свою чергу, правоохоронці закликають організаторів і учасників заходів до дотримання норм законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

Раніше лідер Нацкорпуса Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію протесту проти запровадження ринку землі. 17 і 18 грудня акція проходила під Верховною Радою. 17 грудня під час акції відбулися зіткнення між поліцією і мітингувальниками.

Раніше ми писали про те, що Андрій Білецький і Давид Арахамія зчепилися під стінами Верховної Ради на тлі триваючого мітингу.

Незадоволені українці продовжують протестувати під будівлею парламенту з земельної реформи. У мітингу бере активну участь «Національний корпус» під проводом Андрія Білецького. Вдень у середу, 18 грудня, до протестувальників вийшов голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. В результаті між ним і Билецким розв'язався спір.

Так, лідер «Нацкорпуса» звинуватив нардепа в розгону протестуючих за допомогою поліції, на що Арахамія заявив, що глава МВС Арсен Аваков впливає на «Національний корпус».

Білецький різко спростував ці звинувачення.

Також повідомлялося, що нардеп від «Слуги народу», В'ячеслав Медяник, потрапив у неприємну ситуацію під час мітингів, які проходили 17 грудня.

Обранець вийшов до людей, щоб обговорити позицію парламентаріїв щодо скандального законопроекту про ринок землі і поправок, які хвилювали власників авто на єврономерах, але розмова не відбулася.

Під час спілкування з обуреної натовпом Медяник підтвердив, що підтримав скандальний документ, але при цьому він не зміг відповісти на питання стосовно законопроекту.

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