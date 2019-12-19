В Киеве продолжаются протесты, стали известны последние данные

По состоянию на 13:20, митингующие против открытия рынка земли, перекрыли Крещатик, пишет Рoliteka.net со ссылкой на соцсети. В результате на дороге образовались пробки.

Известно, что участники протеста объявили о своем намерении перекрыть дорогу со сцены.

"Сегодня будут перекрыты все основные магистрали в Украине, пока не отменят законы 2342 и 2345", - сказали участники акции протеста.

Заблокированные водители недовольны происходящим, однако, подчеркнем, "скорую" митингующие пропустили.

Стоит отметить, что правоохранители уже третий день охраняют парламентский квартал из-за массовых акций протеста.

Самая масштабная акция касается земельной реформы, во время протестов произошли столкновения с полицией.

Напомним, 19 декабря, в сети появились кадры передвижения двух бронетранспортеров на трассе, которые ехали в направлении Киева, где уже несколько дней идут протесты.

"В направлении Киева едут 2 новеньких БТРа с сопровождением", - написал пользователь сети.

Ранее мы писали, что нардеп от «Слуги народа», Вячеслав Медяник, попал в неприятную ситуацию во время митингов, которые проходили 17 декабря.

Избранник вышел к людям, чтобы обсудить позицию парламентариев по скандальному законопроекту о рынке земли и поправок, которые волновали владельцев авто на еврономерах, но разговор не состоялся.

Во время общения с негодующей толпой Медяник подтвердил, что поддержал скандальный документ, но при этом он не смог ответить на вопросы касательно законопроекта.

Напомним также, что экономический эксперт Юрий Атаманюк дал свою оценку решения, касающегося рынка земли.

По словам специалиста, нельзя такие законы вводить через силу.

Эксперт напомнил, что перед выборами теперешние власти говорили - все спорные темы будут решаться на референдуме. Поэтому по мнению Атаманюка, такой важный вопрос, как продажа земли должен решаться по итогам опроса украинцев.

Атаманюк заявил, что голод, хлеб и земля - являются связанными категориями для нашего народа. Политикам нужно это учитывать, иначе игнорирование можно считать преступлением.

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