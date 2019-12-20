Протесты в центре Киева в пятницу, 20 декабря, не стихают

В столичной полиции отметили, что правоохранители работают в усиленном режиме.

Полицейские, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме, чтобы обеспечить мирное проведение акций и не допустить нарушений общественного порядка.

В свою очередь, правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий к соблюдению норм законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Ранее лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию протеста против введения рынка земли. 17 и 18 декабря акция проходила под Верховной Радой. 17 декабря во время акции произошли столкновения между полицейскими и митингующими.

Ранее мы писали о том, что Андрей Билецкий и Давид Арахамия сцепились под стенами Верховной Рады на фоне продолжающегося митинга.

Недовольные украинцы продолжают протестовать под зданием парламента из-за земельной реформы. В митинге активно участвует «Национальный корпус» под предводительством Андрея Билецкого. Днем в среду, 18 декабря, к протестующим вышел глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В результате между ним и Билецким развязался спор.

Так, лидер «Нацкорпуса» обвинил нардепа в разгоне протестующих при помощи полиции, на что Арахамия заявил, что глава МВД Арсен Аваков оказывает влияние на «Национальный корпус».

Билецкий резко опроверг эти обвинения.

Также сообщалось, что нардеп от «Слуги народа», Вячеслав Медяник, попал в неприятную ситуацию во время митингов, которые проходили 17 декабря.

Избранник вышел к людям, чтобы обсудить позицию парламентариев по скандальному законопроекту о рынке земли и поправок, которые волновали владельцев авто на еврономерах, но разговор не состоялся.

Во время общения с негодующей толпой Медяник подтвердил, что поддержал скандальный документ, но при этом он не смог ответить на вопросы касательно законопроекта.

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет...".

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