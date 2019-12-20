28-річна американська модель Емілі Ратаковски показала чуттєві знімки

Модель і актриса Эимили Ратаковски прославилася завдяки своїй сторінці в Instagram, де вона не соромилася виставляти свою фігуру на загальний огляд у відвертих ракурсах. Тепер дівчина стала успішною підприємницею, яка є ідейним натхненником і власником власного бренду Inamorata, пише Politeka.net

У своєму мкроблоге Instagram Емілі Ратаковски знає і вміє, як розбурхувати уяву шанувальників, яких у неї майже 25 мільйонів.

На цей раз модель показала себе крупним планом. Родзинкою фотографій стали пухкі губи, які вона злегка прочинила, а також томний погляд.

Шанувальники як завжди прийшли в захват від фотографій і залишили на сторінки Ратаковски багато лайків і компліментів.

«Я без розуму від вас», « Чуттєва дівчина», Приголомшлива краса», "Красива і супер секси!", "Приголомшливі як зазвичай🔥🔥🔥",- пишуть фанати.

Раніше ми писали, Емілі Ратаковски часто з'являється знімках, на яких вона рекламує новинки свого бренду. На цей раз новий кадр був опублікований на офіційній сторінці бренду Inamorata в Instagram.

На знімку вона позує в костюмі тілесного відтінку, який складається з довгого піджака і спідниці, має високу талію. Свій образ модель вирішила доповнити сумочкою на тонкому ремінці і золотих прикрасах: масивних сережках, колечку і кольє. Волосся Емілі залишила в природних хвилях, спадаючих на плечі моделі. Макіяж виконаний в нюдовых відтінках.

Родзинкою модного цибулі є те, що модель вирішила не надягати нижньої білизни під піджак, тому користувачі мережі змогли розглянути повну грудбь красуні.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковски з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.