28-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала чувственные снимки

Модель и начинающая актриса Эимили Ратаковски прославилась благодаря своей странице в Instagram, где она не стеснялась выставлять свою фигуру на всеобщее обозрение в откровенных ракурсах. Теперь девушка стала успешной предпринимательницей, которая является идейным вдохновителем и владелицей собственного бренда Inamorata, пишет Politeka.net

В своем мкроблоге Instagram Эмили знает и умеет, как будоражить воображение подписчиков, которых у нее почти 25 миллионов.

На это раз модель показала себя крупным планом. Изюминкой фотографий стали пухлые губы, которые она слегка приоткрыла, а также томный взгляд.

Поклонники как всегда пришли в восторг от фотографий и оставили на страницы Ратаковски много лайков и комплиментов.

«Я без ума от вас», « Чувственная девушка», Потрясающая красота», "Красивая и супер секси!", "Потрясающие как обычно🔥🔥🔥",- пишут фанаты.

Ранее мы писали, Эмили Ратаковски часто появляется снимках, на которых она рекламирует новинки своего бренда. На этот раз новый кадр был опубликован на официальной странице бренда Inamorata в Instagram.

На снимке она позирует в костюме телесного оттенка, который состоит из длинного пиджака и юбки, имеющей высокую талию. Свой образ модель решила дополнить сумочкой на тонком ремешке и золотых украшениях: массивных сережках, колечке и колье. Волосы Эмили оставила в естественных волнах, спадающих на плечи модели. Макияж выполнен в нюдовых оттенках.

Изюминкой модного лука является то, что модель решила не надевать нижнего белья под пиджак, поэтому пользователи сети смогли рассмотреть полную грудбь красавицы.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.