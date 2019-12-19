Українська співачка СолоХа оригінально привітала шанувальників зі святом Святого Миколая

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася жарким відео зі зйомок програми «М1» «Кращі хіти тижня».

У кадрі красуня позує в костюмі Снігуроньки. Правда, на ранок до діток в такому вигляді СолоХу точно не пустять. На ній – короткий червоний жакет з вишивкою і білою опушкою, який ледь прикриває сідниці, чорні зі стразами трусики, а також босоніжки на високих підборах і платформі.

«Всіх Миколаїв з Днем Ангела! Всім маленьким і дорослим нехай Св.Миколай принесе щастя!», – підписала відео артистка.

СолоХа трохи побешкетувала перед камерою, перш, ніж приступити до зйомок, і викликала шквал коментарів від шанувальників.

«Ти така класна», «Солоха, ви чудо!», «Сексі», «Яка кицька снігуронька!», «Всі без розуму від Вас», «Яка прекрасна сексуальна», – пишуть фанати.

Раніше ми розповідали, що СолоХа опублікувала знімок зі змагань з бодібілдингу. Вона розповіла, як за рекордно короткий час, чотири місяці, підготувалася до змагань і увійшла в п'ятірку кращих спортсменок Південного регіону. Крім того, вона потрапила в Книгу рекордів України як найбільш спортивна співачка країни.

Дівчина зізналася, що вважає спорт невід'ємною частиною життя кожної людини і, незважаючи на щільний графік, займається кількома видами спорту, а останні півроку – професійними серйозними фізичними навантаженнями.

Нагадаємо, гаряча СолоХа блиснула фігурою в коротеньких шортиках.

Як повідомляла Politeka, безсоромна СолоХа потрясла пишним бюстом перед камерою.

Також Politeka писала, що українська співачка створила справжнє божевілля.