Украинская певица СолоХа оригинально поздравила поклонников с праздником Святого Николая

На своей странице в Instagram звезда поделилась жарким видео со съемок программы «М1» «Лучшие хиты недели».

В кадре красотка позирует в костюме Снегурочки. Правда, на утренник к деткам в таком виде СолоХу точно не пустят. На ней – котроткий красный жакет с вышивкой и белой опушкой, едва прикрывающий ягодицы, черные со стразами трусики, а также босоножки на высоком каблуке и платформе.

«Всех Николаев с Днем Ангела! Всем маленьким и взрослым пусть Св.Николай принесет счастье!», – подписала видео артистка.

СолоХа немного пошалила перед камерой, прежде, чем приступить к съемкам, и вызвала шквал комментариев от поклонников.

«Ты такая обалденная», «Солоха, вы чудо!», «Секси», «Какая кошечка снегурочка!», «Все без ума от Вас», «Какая прекрасная сексуальная», – пишут фанаты.

Ранее мы рассказывали, что СолоХа опубликовала снимок с соревнований по бодибилдингу. Она рассказала, как за рекордно короткое время, четыре месяца, подготовилась к соревнованиям и вошла в пятерку лучших спортсменок Южного региона. Кроме того, она попала в Книгу рекордов Украины как самая спортивная певица страны.

Девушка призналась, что считает спорт неотъемлемой частью жизни каждого человека и, несмотря на плотный график, занимается несколькими видами спорта, а последние полгода – профессиональными серьезными физическими нагрузками.

Напомним, горячая СолоХа сверкнула фигурой в коротеньких шортиках.

Как сообщала Politeka, бесстыжая СолоХа потрясла пышным бюстом перед камерой.

Также Politeka писала, что украинская певица сотворила настоящее безумие.