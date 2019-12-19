Водії незадоволені тим, що відбувається

У Києві тривають протести, стали відомі останні дані

За станом на 13:20, мітингувальники проти відкриття ринку землі, перекрили Хрещатик, пише Рoliteka.net з посиланням на соцмережі. В результаті на дорозі утворилися затори.

Відомо, що учасники протесту оголосили про свій намір перекрити дорогу зі сцени.

"Сьогодні будуть перекриті всі основні магістралі в Україні, поки не скасують закони 2342 і 2345", - сказали учасники акції протесту.

Заблоковані водії не задоволені тим, що відбувається, однак, підкреслимо, "швидку" мітингувальники пропустили.

Варто відзначити, що правоохоронці вже третій день охороняють парламентський квартал через масові акції протесту.

Наймасштабніша акція стосується земельної реформи, під час протестів відбулися зіткнення з поліцією.

Нагадаємо, 19 грудня, в мережі з'явилися кадри пересування двох бронетранспортерів на трасі, які їхали в напрямку Києва, де вже кілька днів тривають протести.

"У напрямку Києва їдуть 2 новеньких БТРа з супроводом", - написав користувач мережі.

Раніше ми писали, що нардеп від «Слуги народу», В'ячеслав Медяник, потрапив у неприємну ситуацію під час мітингів, які проходили 17 грудня.

Обранець вийшов до людей, щоб обговорити позицію парламентаріїв щодо скандального законопроекту про ринок землі і поправок, які хвилювали власників авто на єврономерах, але розмова не відбулася.

Під час спілкування з обуреним натовпом Медяник підтвердив, що підтримав скандальний документ, але при цьому він не зміг відповісти на питання стосовно законопроекту.

Нагадаємо також, що економічний експерт Юрій Атаманюк дав свою оцінку рішенню, що стосується ринку землі.

За словами фахівця, не можна вводити такі закони через силу.

Експерт нагадав, що перед виборами теперішня влада говорила - всі спірні теми будуть вирішуватися на референдумі. Тому на думку Атаманюка, таке важливе питання, як продаж землі повинно вирішуватися за підсумками опитування українців.

Атаманюк заявив, що голод, хліб і земля - є пов'язаними категоріями для нашого народу. Політикам потрібно це враховувати, інакше ігнорування можна вважати злочином.

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