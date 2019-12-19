У четвер, 19 грудня, в мережі з'явилися кадри пересування двох бронетранспортерів на київській трасі

Як передає Politeka.net, кадри опублікували в телеграм-каналі "Одеса Live".

"У напрямку Києва їдуть 2 новеньких БТРа з супроводом. Це київська траса, ще Одеська область, Ширяївський район", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Нагадаємо, цей тиждень видався досить спекотним для парламентаріїв. На цьому тижні Аграрний комітет розглядає поправки до скандального земельного закону, а також вирішується питання законопроекту №2490-1 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики і комунальних послуг.

За останні кілька днів у столиці відбулися гучні події, пов'язані з протестами під стінами Ради. Так, 17 грудня, поки президент Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом в Азербайджані, його опоненти, представники БЮТ і ОПЗЖ блокували трибуну. Зовні в цей час відбувалися сутички між противниками прийняття закону про ринок землі і силовиками.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в той же день заявив про те, що депутати отримали від правоохоронців попередження про можливі напади на них протягом тижденя. Арахамія назвав те, що відбувається "агресивної фазою".

На думку політичного аналітика Олександра Кочеткова, протести проти відкриття ринку землі – це випуск пари, основні події ще попереду. За його словами, конфлікти Нацкорпуса з поліцією – репетиція того, що може відбуватися, якщо в наступну Нормандську зустріч спробують протягнути особливий статус чи щось таке у законодавство.

"Праворадикали, які не мають жодного голосу в Раді, перекладають все на протистояння, і Зеленський про це знав. Не випадково всі так співпало – його від'їзд і сутички під Верховною Радою. В українських президентів так часто відбувається, що вони в поїздці, а тут, у Києві, все починається", - зазначив Кочетков.

Нагадаємо, бунт під Радою тільки початок, Київ чекає справжня струс: "як тільки Зеленський поїде..."

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