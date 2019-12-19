Український журналіст Роман Цимбалюк поставив жорсткі питання президенту РФ Володимиру Путіну 19 грудня на його щорічній прес-конференції в Москві
Цимбалюк поцікавився долею Донбасу і зачепив газову тему. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)
«Ви могли б назвати дату, коли ви приймете рішення про розформування окупаційних адміністрацій в Луганську і Донецьку?» - розпочав український журналіст.
У відповідь Путін цинічно називав угруповання «ДНР» і «ЛНР» законними органами влади в контрольованих ними частинах Донецької та Луганської областей.
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«Окупаційні адміністрації» - не окупаційна, а законні органи, сформовані за результатами виборів. Все в суворій відповідності з Мінської угодами», - сказав Путін.
Російський президент також повторив тезу, що «ніяких іноземних військ на територіях Луганської і Донецької областей, непідконтрольних Києву, немає».
«Там тільки місцеві, і техніка у них своя. Може, там і є найманці, але вони не основа збройних формувань», - заявив Путін і поклав відповідальність за« проблему Донбасу» на керівництво України, у якого «немає бажання вирішувати (проблему - ред.) В тісному зв'язку з людьми, а не силовим способом».
"Силовим способом нічого не вирішити. Донбас порожняк не жене. Фраза хуліганська, але вірна", - додав Путін.
Також Цимбалюк підняв газове питання.
«Скажіть, газова війна буде? А то складається враження, що ви не плануєте нам віддавати 3 мільярди доларів згідно рішення арбітражу. Говорите про дешевий газ, а ми пам'ятаємо, що найдорожче для України, це російські дешевий газ», - сказав він.
Путін заявив, що Москва досягне угода з Києвом про транзит газу через територію України.
"Я думаю, що ми домовимося. Ми на шляху до домовленостей. У нас немає бажання загострювати ситуацію в енергетиці… Ми зацікавлені, щоб Україна отримувала ресурс і наші споживачі в Європі були спокійні, що у нас нормальні стосунки з нашими сусідами", – додав президент РФ.
Як відомо, у четвер, 19 грудня, президент Росії Володимир Путін проводить прес-конференцію.
він зібрав Журналістів у 15 разів. На прес-конференцію Путіна акредитовано близько 1895 осіб, що майже на 200 більше, ніж у минулому році.
Більшість приїхали з регіонів країни. Велика прес-конференція пройде в Центрі Міжнародної торгівлі. Там вже починають збиратися журналісти.
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