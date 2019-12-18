Для этого были созданы все условия

Одной из причин, по которой Россия незаконно аннексировала Крым и начала агрессию в Украине, стал особый статус Севастополя



Как передает Politeka.net, такое мнение на своей странице в Facebook выразил юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений и постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.



По его словам, Украина не должна иметь городов, наделенных особым статусом, а благодаря особому статусу Севастополя были созданы условия, чтобы там разместить российскую военную базу, использованную для захвата украинских территорий.

«Как раз наличие особого статуса Севастополя фактически стало одной из причин оккупации полуострова в 2014 году. Фактически этот статус создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, которая после этого использовала данный факт для захвата наших территорий и развязывания войны, международного вооруженного конфликта, оккупации части территории нашего государства», - отметил он.





Как сообщалось ранее, кроме встречи Владимира Зеленского с лидерами европейских стран – Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, а также переговоров с президентом РФ во Франции, Украину поддержало полмира - была принята новая резолюция ООН в отношении оккупированных Крыма и Донбасса.

В понедельник, 9 декабря Генеральной ассамблеей ООН была принята новая резолюция – мировое сообщество призвало РФ вывести свои войска из оккупированного Крыма.

Международным документом «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей» от России требуется прекратить временную оккупацию Украины.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.