27-річна Ебігейл Ретчфорд перевершила саму себе

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram спекотна красуня поділилася знімком, на якому позує абсолютно голою.

З «одягу» на розкішній брюнетці – лише новорічна гірлянда, якою та прикрасила шикарне тіло. При цьому найпікантніші місця вона прикрила рукою або ж лампочками гірлянди.

Знімок зібрав понад 150 тисяч лайків, і шанувальники не приховують свого захоплення сміливістю і красою моделі.

Зазначимо, що міс Ретчфорд любить полоскотати фанатам нерви, то і справа демонструючи все, чим наділила її природа.

Шлях красуні до слави був непростим. Щоб мати можливість оплачувати рахунки, ця дівчина з ідеальними формами і ляльковим обличчям змушена була тягнути одночасно три роботи. Все змінилося після того, як вона завела сторінку в Instagram. Вміння подати себе укупі з природними даними дуже швидко зробили з неї зірку. Рекламні контракти посипалися один за іншим, і зараз Ебігейл входить в п'ятірку найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни.

Раніше ми розповідали, що спекотна брюнетка постала перед фанатами в образі ангела. З одягу на ній – чорний суцільний купальник, розшитий паєтками, і панчохи, прикрашені стразами. Крім того, на плечах у красуні – аксесуар з пір'я.

Зазначимо, що таке вбрання підкреслює всі найкрасивіші особливості фігури моделі, залишаючи шанувальникам простір для уяви.

Нагадаємо, гаряча Ебігейл Ретчфорд показала все, чим нагородила її природа.

Як повідомляла Politeka, розкішна Ебігейл Ретчфорд вбила фігурою в нескромній білизні.

Також Politeka писала, що відчайдушна Ебігейл Ретчфорд вбила подвійною порцією краси.