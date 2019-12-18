27-летняя Эбигейл Рэтчфорд переплюнула саму себя

На своей странице в социальной сети Instagram знойная красотка поделилась снимком, на котором позирует абсолютно обнаженной.

Из «одежды» на роскошной брюнетке – лишь новогодняя гирлянда, которой та украсила шикарное тело. При этом самые пикантные места она прикрыла рукой или же лампочками гирлянды.

Снимок собрал свыше 150 тысяч лайков, и поклонники не скрывают своего восхищения смелостью и красотой модели.

Отметим, что мисс Рэтчфорд любит пощекотать фанатам нервы, то и дело демонстрируя все, чем одарила ее природа.

Путь красотки к славе был непростым. Чтобы иметь возможность оплачивать счета, эта девушка с идеальными формами и кукольным лицом вынуждена была тащить одновременно три работы. Все изменилось после того, как она завела страницу в Instagram. Умение подать себя вкупе с природными данными очень быстро сделали из нее звезду. Рекламные контракты посыпались один за другим, и сейчас Эбигейл входит в пятерку самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья.

Ранее мы рассказывали, что знойная брюнетка предстала перед фанатами в образе ангела. Из одежды на ней – черный сдельный купальник, расшитый пайетками, и чулки, украшенные стразами. Кроме того, на плечах у красотки – аксессуар из перьев.

Отметим, что такой наряд подчеркивает все самые красивые особенности фигуры модели, оставляя поклонникам простор для воображения.

Напомним, горячая Эбигейл Рэтчфорд показала все, чем наградила ее природа.

Как сообщала Politeka, роскошная Эбигейл Рэтчфорд сразила фигурой в нескромном белье.

Также Politeka писала, что отчаянная Эбигейл Рэтчфорд сразила двойной порцией красоты.