Поруч з Земельною Майданом помер чоловік у центрі Києва

Сталося це на вулиці Інститутській, поруч з місцем зіткнень поліції і активістів. Про це повідомляють у прес-службі поліції столиці, передає Politeka.

"На виклик прибули лікарі, проте в кареті "швидкої" чоловік помер. За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті", - йдеться в повідомленні.

Інші джерела повідомляють, що це один із загиблих з боку активістів.

Всього постраждали під час зіткнень десятки людей. 26 активістів затримали правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що масштабний бунт поставив на вуха весь Київ, під Раду стягнули силовиків.

почалися Акції протестів під Верховною Радою України у вівторок, 17 грудня

Це акції щодо ринку землі, авто з еврономерами і на підтримку законопроектів про Трудовому кодексі. Всього в районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч людей.

Головна з акцій - проти продажу землі. Закон вже прийнятий у першому читанні, і в цей день Аграрний комітет повинен підготувати правки до другого.

Повідомлялося, що лідер Бют Юлія Тимошенко з колегами-нардепами, а також представники "Опозиційної платформи - за життя" захопили президію, поки глава держави Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у столиці Азербайджану Баку. В той час, як Тимошенко "воинствовала" в Раді, під стінами парламенту відбувалося відразу декілька пікетів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту - таким чином, БЮТ і ОПЗЖ домоглися проведення позачергового засідання аграрного комітету.

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