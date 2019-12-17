Рядом с Земельным Майданом умер мужчина в центре Киева

Произошло это на улице Институтской, рядом с местом столкновений полиции и активистов. Об этом сообщают в пресс-службе полиции столицы, передает Politeka.

"На вызов прибыли врачи, однако в карете "скорой" мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти", - говорится в сообщении.

Другие источники сообщают, что это один из погибших со стороны активистов.

Всего пострадали во время столкновений десятки человек. 26 активистов задержали правоохранители.

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Акции протестов начались под Верховной Радой Украины во вторник, 17 декабря

Это акции относительно рынка земли, авто с еврономерами и в поддержку законопроектов о Трудовом кодексе. Всего в районе Верховной Рады находится несколько тысяч человек.

Главная из акций - против продажи земли. Закон уже принят в первом чтении, и в этот день Аграрный комитет должен подготовить правки ко второму.

Сообщалось, что лидер БЮТа Юлия Тимошенко с коллегами-нардепами, а также представители "Оппозиционной платформы - за жизнь" захватили президиум, пока глава государства Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в столице Азербайджана Баку. В то время, как Тимошенко "воинствовала" в Раде, под стенами парламента происходило сразу несколько пикетов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл утреннее заседание парламента - таким образом, БЮТ и ОПЗЖ добились проведения внеочередного заседания аграрного комитета.

Напомним, Зеленского молят срочно вернуться в Украину

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