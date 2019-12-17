Ситуація під Верховною Радою в Києві, де проходить мітинг проти закону про ринок землі, загострюється

Біля Верховної Ради вже встановили великі «військові» зелені намети, можна сказати, що почався «земельний майдан». При цьому поліція посилено екіпіровці намагалася знести ці намети. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Так, представники націоналістичної організації «Нацкорпус» хотіли встановити намети перед будівлею парламенту. Поліцейські спецпризначення у них запитали, чи є дозвіл на встановлення наметів. З-за цього сталися сутички з правоохоронцями. Представники «Нацкорпуса» облили зеленкою поліцейських. Правоохоронці натомість використовували сльозогінний газ.

Зазначимо, учасники протесту вимагають не допустити прийняття у другому читанні законопроекту про введення ринку сільськогосподарського призначення.

Мітинг організували ряд політичних сил, серед яких «Всеукраїнське об'єднання «Свобода»,«Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Аграрна партія» і «Національний корпус». Всього, за даними поліції, в акції протесту беруть участь 1,5-2 тисячі чоловік.

Як повідомлялося, почалися численні акції протестів під Верховною Радою України у вівторок, 17 грудня.

Це акції щодо ринку землі, авто з еврономерами і на підтримку законопроектів про Трудовому кодексі. Всього в районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч людей.

Також під парламентом зібралися противники нового Трудового кодексу, який полегшує звільнення співробітників і збільшує робочий день.

Звучить гасла і про те, щоб повернути борги по зарплаті шахтарям. А неподалік зібралися представники "АвтоЕвросилы" - прихильники безпошлинного ввезення автомобілів з Європи.

Рух у центрі Києва частково перекрито, в тому числі, і по вулиці Грушевського. Уздовж вулиці Грушевського припарковані авто з європейськими номерами. На площі Конституції активісти стоять з прапорами "Разом - сила". На двох сценах виступають мітингувальники.





Крім того, йде протест проти законопроекту №0931 - "щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації". Який посилює норми з протидії дискримінації, вводить такі нові поняття, як: "виктимизация", "дискримінація за асоціації", "множинна дискримінація".

⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh — hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Нагадаємо, автозаки стягнули під вікна Зеленського, ситуація в Києві загострюється.

Як повідомляла Politeka, у Києві розгорівся новий «Антимайдан», кадри скандального протесту.

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