Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно оскандалилась после откровенного интервью у Маши Ефросининой, поделилась в своем Instagram фото и поделилась совими мыслями о событиях последних дней в Украине и мире.

На новой фотографии уставшая на вид Настя Каменских позирует в зеркале лифта. На ней стильный наряд, а пышные волосы распущены, при этом звезда грустно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Настя Каменских нашла слова, чтобы поддержать украинцев после последних ракетных атак с десятками жертв в Украине и страшных военных событий в Израиле, которые утром 7 октября сотрясли мир.

"В этом мире всегда есть борьба между светом и тьмой. Иногда общество, а иногда даже свое собственное сердце ставят перед выбором. Наши действия влияют на других, наши слова могут вдохновлять или получить ранения. Но вы всегда должны помнить, что выбор стороны света – выбирать добро, любовь, терпимость и мир. Выбирать симпатию, сочувствие и поддержку друг друга. В этом сплошном хаосе, где мир, кажется, смущен безграничными превратностями, люди всегда остаются самыми ценными. Люди, которые могут изменить мир и создавать лучшее будущее. Возможно, сейчас важно напоминать себе чаще и действовать соответственно", - написала Настя Каменских.

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