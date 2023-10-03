Популярная украинская певица Настя Каменских, которая получила волну хейта после скандального интервью у Маши Ефросининой, часто радует своих поклонников яркими публикациями на странице в Instagram. Так в этот раз Настя Каменских поделилась кадрами со своего большого концерта в Киеве, который прошел 30 сентября, и обратилась к поклонникам с благодарностью.

Судя по фотографиям, Настя Каменских устроила настоящее шоу на одной из самых больших площадок столицы. А судя по комментариям под фото, зрители были в восторге от этого концерта.

В подписи к публикации Настя Каменских рассказала, что до сих пор не может отойти от эмоций, которые получила на этом концерте, выступая и общаясь с публикой в зале.

"Каждые объятия с вами – для меня особый момент, когда я чувствовала вашу поддержку и любовь. А ваши сияющие глаза, улыбки и энергия – это то, что сделало этот концерт незабываемым. Вы – источник вдохновения, и я очень благодарна, что вы были со мной в этот вечер. Вы – лучшие зрители на свете! Однако есть еще одна очень важная вещь, на которую я хочу обратить внимание. Мы смогли сделать этот концерт благодаря вам, наши настоящие герои – наши защитники. И каждый наш шаг, нацеленный на то, чтобы добиться и как можно быстрее ускорить нашу победу. Благодарю каждого из вас за вашу поддержку, за вашу любовь и тепло, которыми вы наполнили этот вечер", - написала Настя Каменских в подписи к своей публикации.

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