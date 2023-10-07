По словам Потапа даже негативные комментарии могут быть полезными, так как они способствуют его популярности.

Критики часто высказывают замечания в адрес рэпера Потапа, касающиеся его скандальных песен, временного пребывания за границей и высмеивают его заявления об участии в теробороне. В ответ на эти комментарии артист решил написать ироничную песню.

В своем музыкальном видео, Потап также шутит относительно слухов о своем разводе с Настей Каменских, которые недавно появились в СМИ. В своей песне, артист сделал кавер-версию известной песни. В тексте он упоминает критику, направленную в его сторону, включая "испанскую ТРО" и свой скандальный трек "Волонтер".

«Он уже просто седая старая шляпа; Такой голос мог творить чудеса, а сотворил *уйню; Стало физически плохо от этого видео; я сначала подумала какой-нибудь дед😂; дед, которому лет 80; Капец он стар без грима. Даже не верится, что так много времени прошло...;

Испанский стыд; видео из штаба ТРО Мадрида; Как уже старый; бабло закончилось вот и поперло Потапа; Он на коленях без штанов это поет?; Что это было?; Это была хорошая история… теперь баба Настя и дед Потап в прошлом» - пишут в сети.

Ранее Потап решил похвалиться романтическими фотографиями, на которых он с женой, певицей Настей Каменских.

Потап подписал фотографию словами: "А без Подола Киев невозможен" и добавил красные сердца в качестве смайликов. Однако в сети не оценили романтичный кадр, поскольку в этот день российские преступники ударили ракетой по селу в Харьковской области.

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Также сообщалось, что Настя Каменских не дождалась Потапа и приняла цветы от другого.

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