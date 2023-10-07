Популярный украинский музыкант, исполнитель и тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров, который помимо работы на проекте и с участниками своей команды, успевает давать концерты, рассказал о конкуренции с тренерами-коллегами. Как признался Артем Пивоваров, иногда он специально провоцирует звездных тренеров.

Об этом исполнитель рассказал Жене Яновичу на шоу "20:23".

Как признался Артем Пивоваров, ему нравится все то, что происходит на "Голосе країни", иногда он сам подливает масла в огонь, чтобы устроить шоу.

"Слушай, у меня, в принципе, постоянно заруба, я со всеми зарублюсь. Мне так интересно это. Ну и, конечно, если быть честным, я там немного в другом амплуа, потому что это шоу. И я стараюсь в этом процессе следить за теми, за своими, ну скажем коллегами, за тренерами следить, как они реагируют, пытаться находиться, забирать у кого-то участников. Потому что в этом есть элемент шоу", - раскрыл неожиданные подробности Артем Пивоваров.

При этом артист в шутку вспомнил слова из мэма про "полтавского палия", что ему "нравится, как оно горит".

"Как говорил любимый классик из Полтавы: "Мне просто по приколу, когда оно горит". Да, поэтому я так делаю", - признался Артем Пивоваров.

Последние новости Украины:

Напомним, Требуется срочная помощь: Маша Ефросинина неожиданно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Из "Голос страны" неожиданно вылетела любимица зрителей: "Непонятный выбор…".

Также Politeka писала, что Юрий Ткач из "Квартал 95" неожиданно ответил украинцам на критику: "В этом и прикол...".