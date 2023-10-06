На "Голос страны-13" очередной эфир прошел ярко и насыщено, снова выступили многие талантливые участники, привлекая внимание внимание. Однако выступление Артема Пивоварова не только в качестве одного из судей вызвало неоднозначную реакцию.

Пивоваров сразу подметил, что после его фанового перформанса на «Голос країни» посыпался поток критики в его сторону. В связи с этим у Пивоварова есть несколько замечаний.

«Комментарии вроде: «Чего он кричит на людей?», «Разве это пение?», дали мне понимание того, что большая часть людей в нашей стране не осознает, что я, на многомиллионную аудиторию этого шоу, просто пытался донести другую культуру в наше музыкальное пространство…Культура тяжелой музыки. В частности, продемонстрировал экстремальные техники вокала» - напомнил Пивоваров.

Пивоваров также заявил, эти техники, в общем-то, применяются не только в рок-музыке. Иногда в электронной и других жанрах. В сети принялись делиться мнением под постом Пивоварова.

«Не понимаю, почему вы с таким талантом, скалами и шоу не переехали и не начали развиваться в другой стране; такие простые вещи не нужно объяснять, а хейтеров меньше и некому будет посылать на фронт; Люди, хоть немного разбирающиеся в этом, думаю точно заценили);

Я очень удивлена, что наши соотечественники никогда раньше не слышали скрима или гроула; Как "умным" комментаторам понять экстремальные техники вокала в тяжелой музыке после шансона?».

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